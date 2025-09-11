Полузащитник "Зенита": просто доверять молодым футболистам - это утопия

- Лично мне понятна такая стратегия клуба, потому что у "Зенита" стоит цель выигрывать каждый матч. Понятно, как победы важны для петербуржцев в юбилейный сезон... Просто доверять молодым футболистам – это утопия. Конечно, в команде должна быть и молодежь, которой дают шансы. Но вариант уйти в аренду, набраться опыта и вернуться не такой уж и плохой.
Дмитрий Васильев, выступающий на позиции опорного полузащитника, является воспитанником академии "Зенита". Этим летом 21-летний футболист отправился в "Сочи" на правах аренды до конца текущего сезона. Действующее трудовое соглашение игрока с петербургским клубом рассчитано до конца июня 2028 года.
В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 6 матчах РПЛ и 3 играх Кубка России, в которых провел на поле суммарно 457 минут и отличился двумя забитыми голами.
