"План такой. Он готовится к игре. Полный матч Костя не проведет. Со "Спартаком" он обычно хорошо играет, поэтому его участие будет большим подспорьем", - цитирует Пивоварова "Чемпионат".
Напомним, центральный нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин не играл с марта этого года. Игрок получил тяжелую травму колена, восстановление после которой составило около полугода.
"Динамо" встретится со "Спартаком" в рамках 8-го тура чемпионата России в эту субботу, 14 сентября. Матч пройдет на стадионе "ВТБ Арена", начало игры в 16:45 по столичному времени.
В "Динамо" сообщили, сыграет ли Тюкавин против "Спартака"
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров рассказал, сможет ли нападающий Константин Тюкавин принять участие в дерби со "Спартаком" в 8-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"