"Работаем над улучшением результата". В "Динамо" поддержали Карпина

"Карпин - наш тренер. У него долгосрочный контракт. Поэтому мы работаем над улучшением результата все вместе", - передаёт слова Пивоварова "Чемпионат".
"Динамо", которое этим летом возглавил Валерий Карпин, располагается на 10-м месте в турнирной таблице РПЛ. В 7 стартовых турах бело-голубые потерпели три поражения, два раза сыграли вничью и одержали две победы. За это время команда Карпина забила семь мячей и столько же голов пропустила.
Гендиректор московского "Динамо" Павел Пивоваров выразил поддержку главному тренеру команды Валерию Карпину.
