- "Милан" был бы рад продать Адли в московский "Спартак", но игрок не захотел переезжать в Россию. Сейчас игроки из европейских клубов не очень заинтересованы в российском чемпионате, поскольку там нет возможности играть в еврокубках.
Напомним, этим летом в СМИ сообщалось о том, что московский "Спартак" проявляет интерес к 25-летнему полузащитнику Ясину Адли. Вчера, 10 сентября, футболист был продан из "Милана" в" Аль-Шабаб" из Саудовской Аравии.
В составе миланского клуба француз провел 39 матчей, в которых забил один гол и сделал две результативные передачи.
Источник: "СП"
"Милан" был бы рад продать Адли в "Спартак". В Италии объяснили, почему хавбек выбрал "Аль-Шабаб"
Журналист Corriere della Sera Альберто Джулини рассказал, почему экс-хавбек "Милана" Ясин Адли не перешел в московский "Спартак".
Фото: Imago