"Сочи" расторг контракты с двумя футболистами

Об этом сообщила пресс-служба "Сочи". Отмечается, что игроки расторгнули контракты с клубом по обоюдному согласию.
В сезоне-2025/26 оба футболиста не приняли участие ни в одном официальном матче за "Сочи". В предыдущем сезоне 22-летний Никитин выступил в 28-ми встречах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и два ассиста. 27-летний Стойсавлевич сыграл за сочинцев в семи матчах, не отметившись результативными действиями. Отметим, что Никитин пополнил состав команды в июле 2024 года. Стойсавлевич стал игроком "Сочи" в зимнее межсезонье 2025 года.
После семи туров Российской Премьер-Лиги "Сочи" набрал одно очко и на данный момент занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Чемпионата России.
Фото: ФК "Сочи"