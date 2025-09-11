Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:00
Волга УлНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
22:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:45
ЛорьянНе начат

"Сочи" расторг контракты с двумя футболистами

Полузащитник Кирилл Никитин и защитник Лазар Стойсавлевич покинули футбольный клуб "Сочи".
Фото: ФК "Сочи"
Об этом сообщила пресс-служба "Сочи". Отмечается, что игроки расторгнули контракты с клубом по обоюдному согласию.

В сезоне-2025/26 оба футболиста не приняли участие ни в одном официальном матче за "Сочи". В предыдущем сезоне 22-летний Никитин выступил в 28-ми встречах, в которых записал на свой счет один забитый мяч и два ассиста. 27-летний Стойсавлевич сыграл за сочинцев в семи матчах, не отметившись результативными действиями. Отметим, что Никитин пополнил состав команды в июле 2024 года. Стойсавлевич стал игроком "Сочи" в зимнее межсезонье 2025 года.

После семи туров Российской Премьер-Лиги "Сочи" набрал одно очко и на данный момент занимает 16-ю строчку в турнирной таблице Чемпионата России.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится