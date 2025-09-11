Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:00
Волга УлНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
22:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:45
ЛорьянНе начат

Экс-защитник "Спартака" Маслов перешел в клуб из Первой Лиги

Бывший защитник московского "Спартака" подписал контракт с "Чайкой" из Ростовской области.
Фото: ФК "Спартак"
Об этом сообщила пресс-служба "Чайки". Отмечается, что 25-летний игрок подписал соглашение в статусе свободного агента.

Маслов пополнил состав московского "Спартака" в июне 2018 года и покинул команду летом 2025 года в связи с истечением срока контракта. В сезоне-2024/25 защитник также на правах аренды выступал за "Сочи", который тогда играл в Первой лиге. В этой же лиге выступает футбольный клуб "Чайка" из Песчанокопского Ростовской области. На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице. После девяти туров "Чайка" набрала шесть очков.

