Об этом сообщила пресс-служба "Чайки". Отмечается, что 25-летний игрок подписал соглашение в статусе свободного агента.
Маслов пополнил состав московского "Спартака" в июне 2018 года и покинул команду летом 2025 года в связи с истечением срока контракта. В сезоне-2024/25 защитник также на правах аренды выступал за "Сочи", который тогда играл в Первой лиге. В этой же лиге выступает футбольный клуб "Чайка" из Песчанокопского Ростовской области. На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице. После девяти туров "Чайка" набрала шесть очков.
Экс-защитник "Спартака" Маслов перешел в клуб из Первой Лиги
Бывший защитник московского "Спартака" подписал контракт с "Чайкой" из Ростовской области.
Фото: ФК "Спартак"