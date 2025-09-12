"Подсознательно в моей голове так складывается, что у "Спартака" шансов завоевать титул больше", – приводит слова Самошникова "Матч ТВ".
Самошников пополнил состав "Спартака" летом 2025 года. До этого он играл за железнодорожников с 2023 года. Защитник отметился первым забитым мячом за красно-белых в матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России с Пари НН (4:0). На данный момент "Спартак" занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионата России. После семи стартовых туров команда Деяна Станковича набрала 11 очков. Лидером является "Краснодар", в активе которого 16 очков. Вторую строчку занимает ЦСКА с 15 очками. Третью – калининградская "Балтика" (15 очков).
Самошников: у "Спартака" шансов завоевать титул больше, чем у "Локомотива"
Защитник сборной России Илья Самошников заявил, что в составе "Спартака" у него будет больше шансов выиграть трофей, чем в "Локомотиве", за который он играл раньше.
Фото: ФК "Спартак"