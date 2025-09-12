Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рубин
19:00
Динамо МхНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Торпедо
19:00
Волга УлНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Севилья
22:00
ЭльчеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Байер
21:30
АйнтрахтНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Марсель
21:45
ЛорьянНе начат

Медведев рассчитывает получить премиальные за участие в матче Кубка России

Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев хочет получить премиальные за участие в матче Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
"Я еще не расписался, но, надеюсь, премиальные получу. Пока не знаю, сколько, но рассчитываю на эти финансовые средства!" - цитирует Медведева "СЭ".

Вчера, 11 сентября, медиафутбольный клуб "Амкал" одержал победу над "Салютом" со счетом 2:1 в матче 3 раунда Кубка России. Александр Медведев вышел на поле с первых минут и был заменен на 23 минуте встречи. Бывший председатель правления "Зенита" стал самым возрастным футболистом в истории российского футбола - Медведев вышел на поле в возрасте 70 лет.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится