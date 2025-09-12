"Я еще не расписался, но, надеюсь, премиальные получу. Пока не знаю, сколько, но рассчитываю на эти финансовые средства!" - цитирует Медведева "СЭ".
Вчера, 11 сентября, медиафутбольный клуб "Амкал" одержал победу над "Салютом" со счетом 2:1 в матче 3 раунда Кубка России. Александр Медведев вышел на поле с первых минут и был заменен на 23 минуте встречи. Бывший председатель правления "Зенита" стал самым возрастным футболистом в истории российского футбола - Медведев вышел на поле в возрасте 70 лет.
Медведев рассчитывает получить премиальные за участие в матче Кубка России
Советник председателя правления "Зенита" Александр Медведев хочет получить премиальные за участие в матче Кубка России.
