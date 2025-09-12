Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
14:00
ОренбургНе начат
Ахмат
16:45
ЛокомотивНе начат
Динамо
16:45
СпартакНе начат
Краснодар
19:30
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
17:00
Спартак КостромаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал
14:30
Ноттингем ФорестНе начат
Кристал Пэлас
17:00
СандерлендНе начат
Борнмут
17:00
БрайтонНе начат
Эвертон
17:00
Астон ВиллаНе начат
Ньюкасл
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Фулхэм
17:00
ЛидсНе начат
Вест Хэм
19:30
ТоттенхэмНе начат
Брентфорд
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
15:00
ОвьедоНе начат
Реал Сосьедад
17:15
Реал МадридНе начат
Атлетик
19:30
АлавесНе начат
Атлетико
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
16:00
ПармаНе начат
Ювентус
19:00
ИнтерНе начат
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
КельнНе начат
Майнц
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Унион
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
16:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
НантНе начат
Страсбург
20:00
ГаврНе начат
Осер
22:05
МонакоНе начат

"Хотим, чтобы он надолго остался". В "Спартаке" сообщили о переговорах по новому контракту с вратарем

Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао заявил, что клуб начал переговоры с Александром Максименко о продлении контракта.
Фото: сборная России
"Естественно, есть еще футболисты, с кем ведем переговоры, Александр Максименко является одним из них. Сейчас у него есть контракт, мы довольны им, довольны тем, как он выступает. Могу сказать, что мы хотим, чтобы он надолго остался в "Спартаке".

Александр Максименко является воспитанником академии московского "Спартака". За главную команду красно-белых 27-летний голкипер выступает с 2018 года. На его счету 205 матчей за "Спартак" во всех турнирах, в которых 69 раз он оставил ворота в неприкосновенности. Действующее трудовое соглашение Максименко с родным клубом истекает в конце июня 2026 года.

Источник: ТАСС

