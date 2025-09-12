"Хотим, чтобы он надолго остался". В "Спартаке" сообщили о переговорах по новому контракту с вратарем

"Естественно, есть еще футболисты, с кем ведем переговоры, Александр Максименко является одним из них. Сейчас у него есть контракт, мы довольны им, довольны тем, как он выступает. Могу сказать, что мы хотим, чтобы он надолго остался в "Спартаке".
Александр Максименко является воспитанником академии московского "Спартака". За главную команду красно-белых 27-летний голкипер выступает с 2018 года. На его счету 205 матчей за "Спартак" во всех турнирах, в которых 69 раз он оставил ворота в неприкосновенности. Действующее трудовое соглашение Максименко с родным клубом истекает в конце июня 2026 года.
Источник: ТАСС
Спортивный директор "Спартака" Франсис Кахигао заявил, что клуб начал переговоры с Александром Максименко о продлении контракта.
Фото: сборная России