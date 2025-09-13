"Подписали контракт на улучшенных условиях. Переговоры были достаточно быстрыми. Почему продлили всего на один год? Нормальный срок. Представляете, это же целый год", - приводит слова агента "Матч ТВ".
Напомним, в пятницу, 12 сентября, московский ЦСКА официально объявил о пролонгации соглашения с 25-летним центральным защитником сборной России Игорем Дивеевым. Новый контракт рассчитан до 2029 года.
В этом сезоне Дивеев провел в составе "армейцев" 8 матчей во всех турнирах и записал на свой счет два забитых гола.
"Это же целый год". Агент Дивеева прокомментировал продление соглашения с ЦСКА
Олег Еремин, агент защитника ЦСКА Игоря Дивеева, прокомментировал подписание игроком нового контракта.
Фото: ПФК ЦСКА