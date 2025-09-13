- Это было невозможно. Даже если предположить, что предложение было, вероятность этого трансфера была мала. Не потянули бы личные условия? Конечно. Или условия, которые выдвигает "Спартак" были бы неподъемными для нашего клуба.
Напомним, вчера, 12 сентября, в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" предлагал отдать в аренду крайнего защитника Даниила Хлусевича трем клубам РПЛ. Среди них фигурировало и махачкалинское "Динамо".
В этом сезоне Хлусевич принял участие в 6 матчах РПЛ и Кубка России и записал в свой актив один забитый гол, проведя на поле 319 минут чистого игрового времени.
Источник: "СЭ"
В махачкалинском "Динамо" объяснили, почему к ним не перешел Хлусевич
Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной аренде защитника "Спартака" Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"