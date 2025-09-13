Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
3 - 1 3 1
Оренбург2 тайм
Ахмат
16:45
ЛокомотивНе начат
Динамо
16:45
СпартакНе начат
Краснодар
19:30
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
17:00
Спартак КостромаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Кристал Пэлас
17:00
СандерлендНе начат
Борнмут
17:00
БрайтонНе начат
Эвертон
17:00
Астон ВиллаНе начат
Ньюкасл
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Фулхэм
17:00
ЛидсНе начат
Вест Хэм
19:30
ТоттенхэмНе начат
Брентфорд
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
0 - 0 0 0
Овьедо1 тайм
Реал Сосьедад
17:15
Реал МадридНе начат
Атлетик
19:30
АлавесНе начат
Атлетико
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
16:00
ПармаНе начат
Ювентус
19:00
ИнтерНе начат
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
КельнНе начат
Майнц
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Унион
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
16:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
НантНе начат
Страсбург
20:00
ГаврНе начат
Осер
22:05
МонакоНе начат

В махачкалинском "Динамо" объяснили, почему к ним не перешел Хлусевич

Генеральный директор "Динамо" Мх Шамиль Газизов прокомментировал информацию о возможной аренде защитника "Спартака" Даниила Хлусевича.
Фото: ФК "Спартак"
- Это было невозможно. Даже если предположить, что предложение было, вероятность этого трансфера была мала. Не потянули бы личные условия? Конечно. Или условия, которые выдвигает "Спартак" были бы неподъемными для нашего клуба.

Напомним, вчера, 12 сентября, в СМИ появилась информация о том, что московский "Спартак" предлагал отдать в аренду крайнего защитника Даниила Хлусевича трем клубам РПЛ. Среди них фигурировало и махачкалинское "Динамо".

В этом сезоне Хлусевич принял участие в 6 матчах РПЛ и Кубка России и записал в свой актив один забитый гол, проведя на поле 319 минут чистого игрового времени.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится