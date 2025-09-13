Нападающий "Динамо" Гладышев не сыграет в сентябре - источник

По информации источника, крайний нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев продолжает восстановление после полученного повреждения и не выйдет на поле в сентябре. В последний раз 22-летний вингер играл 2 августа.
Таким образом Гладышев пропустит матчи бело-голубых со "Спартаком", "Оренбургом" и "Крыльями Советов" в РПЛ, а также против "Сочи" и "Краснодара" в Кубке России.
В этом сезоне форвард провел 4 матча за "Динамо" и не отличился голевыми действиями.
Источник: "СЭ"
Фото: ФК "Динамо"