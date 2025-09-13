Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
3 - 1 3 1
Оренбург2 тайм
Ахмат
16:45
ЛокомотивНе начат
Динамо
16:45
СпартакНе начат
Краснодар
19:30
АкронНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
17:00
Спартак КостромаНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал
1 - 0 1 0
Ноттингем Форест1 тайм
Кристал Пэлас
17:00
СандерлендНе начат
Борнмут
17:00
БрайтонНе начат
Эвертон
17:00
Астон ВиллаНе начат
Ньюкасл
17:00
ВулверхэмптонНе начат
Фулхэм
17:00
ЛидсНе начат
Вест Хэм
19:30
ТоттенхэмНе начат
Брентфорд
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
0 - 0 0 0
Овьедо1 тайм
Реал Сосьедад
17:15
Реал МадридНе начат
Атлетик
19:30
АлавесНе начат
Атлетико
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
16:00
ПармаНе начат
Ювентус
19:00
ИнтерНе начат
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
16:30
КельнНе начат
Майнц
16:30
РБ ЛейпцигНе начат
Унион
16:30
ХоффенхаймНе начат
Фрайбург
16:30
ШтутгартНе начат
Хайденхайм
16:30
Боруссия ДНе начат
Бавария
19:30
ГамбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
18:00
НантНе начат
Страсбург
20:00
ГаврНе начат
Осер
22:05
МонакоНе начат

Нападающий "Динамо" Гладышев не сыграет в сентябре - источник

Ярослав Гладышев не выйдет на поле до октября.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, крайний нападающий московского "Динамо" Ярослав Гладышев продолжает восстановление после полученного повреждения и не выйдет на поле в сентябре. В последний раз 22-летний вингер играл 2 августа.

Таким образом Гладышев пропустит матчи бело-голубых со "Спартаком", "Оренбургом" и "Крыльями Советов" в РПЛ, а также против "Сочи" и "Краснодара" в Кубке России.

В этом сезоне форвард провел 4 матча за "Динамо" и не отличился голевыми действиями.

Источник: "СЭ"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится