Волк - о пенальти в матче с "Рубином": на эти решения не обращаю внимание

"Я на эти решения вообще не обращаю внимания. Это их (судей) дело. Пусть сами принимают решения. Мне плевать", - сказал Волк в интервью "СЭ".
Вчера, 12 сентября, состоялся матч 8-го тура чемпионата России "Рубин" - "Динамо" Махачкала. Игра проходила в Казани и завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0. Нападающий Мирлинд Даку стал автором победного гола, забив на 27-й минуте игры с пенальти.
На данный момент махачкалинцы занимают в чемпионате России 11 место с восемью набранными очками.
Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк прокомментировал назначенный пенальти в ворота его команды в матче 8-го тура РПЛ против "Рубина" (1:0).
Фото: ФК "Рубин"