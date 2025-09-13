Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Нижний Новгород
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
СпартакЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Акрон1 тайм

Первая лига

Арсенал Тула
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен

Английская премьер-лига

Арсенал
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
ЛидсЗавершен
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Брентфорд
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Хетафе
2 - 0 2 0
ОвьедоЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
Атлетико
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Кальяри
2 - 0 2 0
ПармаЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
Интер1 тайм
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Вольфсбург
3 - 3 3 3
КельнЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Унион
2 - 4 2 4
ХоффенхаймЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
Гамбург1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

Ницца
1 - 0 1 0
Нант2 тайм
Осер
22:05
МонакоНе начат

Волк - о пенальти в матче с "Рубином": на эти решения не обращаю внимание

Вратарь махачкалинского "Динамо" Давид Волк прокомментировал назначенный пенальти в ворота его команды в матче 8-го тура РПЛ против "Рубина" (1:0).
Фото: ФК "Рубин"
"Я на эти решения вообще не обращаю внимания. Это их (судей) дело. Пусть сами принимают решения. Мне плевать", - сказал Волк в интервью "СЭ".

Вчера, 12 сентября, состоялся матч 8-го тура чемпионата России "Рубин" - "Динамо" Махачкала. Игра проходила в Казани и завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом 1:0. Нападающий Мирлинд Даку стал автором победного гола, забив на 27-й минуте игры с пенальти.

На данный момент махачкалинцы занимают в чемпионате России 11 место с восемью набранными очками.

