"Жерсон пока не усилил "Зенит". Это было видно по тем матчам, в которых он играл. Вега же только в последнем матче сыграл ярко, а до того выглядел не особо. Возможно, ещё адаптируются к России", - сказал Горшков в интервью "Чемпионату".
Жеррсон перешёл в "Зенит" этим летом из "Фламенго" за 25 миллионов евро и заключил контракт на пять лет. Бразилец вышел на поле в шести матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.
На данный момент команда Семака располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.
Следующий матч петербуржцы проведут на выезде против "Балтики". Игра пройдёт в воскресенье, 14 сентября.
Экс-игрок "Зенита" считает, что приобретение Жерсона не помогло "Зениту" стать лучше
Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков поделился мнением о новичках "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"