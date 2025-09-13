Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Нижний Новгород
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
СпартакЗавершен
Краснодар
1 - 0 1 0
Акрон1 тайм

Первая лига

2025/26
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен

Английская премьер-лига

2025/26
Арсенал
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
ЛидсЗавершен
Вест Хэм
0 - 0 0 0
Тоттенхэм1 тайм
Брентфорд
22:00
ЧелсиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Хетафе
2 - 0 2 0
ОвьедоЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Атлетик
0 - 0 0 0
Алавес1 тайм
Атлетико
22:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Кальяри
2 - 0 2 0
ПармаЗавершен
Ювентус
2 - 1 2 1
Интер1 тайм
Фиорентина
21:45
НаполиНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Вольфсбург
3 - 3 3 3
КельнЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Унион
2 - 4 2 4
ХоффенхаймЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Бавария
3 - 0 3 0
Гамбург1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Ницца
1 - 0 1 0
Нант2 тайм
Осер
22:05
МонакоНе начат

Экс-игрок "Зенита" считает, что приобретение Жерсона не помогло "Зениту" стать лучше

Бывший футболист "Зенита" Александр Горшков поделился мнением о новичках "Зенита".
Фото: ФК "Зенит"
"Жерсон пока не усилил "Зенит". Это было видно по тем матчам, в которых он играл. Вега же только в последнем матче сыграл ярко, а до того выглядел не особо. Возможно, ещё адаптируются к России", - сказал Горшков в интервью "Чемпионату".

Жеррсон перешёл в "Зенит" этим летом из "Фламенго" за 25 миллионов евро и заключил контракт на пять лет. Бразилец вышел на поле в шести матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями.

На данный момент команда Семака располагается на шестом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.

Следующий матч петербуржцы проведут на выезде против "Балтики". Игра пройдёт в воскресенье, 14 сентября.

