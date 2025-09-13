Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
ЛидсЗавершен
Вест Хэм
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен
Брентфорд
1 - 2 1 2
Челси2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
2 - 0 2 0
ОвьедоЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Атлетик
0 - 1 0 1
АлавесЗавершен
Атлетико
2 - 0 2 0
Вильярреал2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 0 2 0
ПармаЗавершен
Ювентус
4 - 3 4 3
ИнтерЗавершен
Фиорентина
1 - 3 1 3
Наполи2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
3 - 3 3 3
КельнЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Унион
2 - 4 2 4
ХоффенхаймЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Бавария
5 - 0 5 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Осер
1 - 1 1 1
Монако2 тайм

Тюкавин: начало сезона — так себе, болельщики и вообще все ожидали не этого

Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин оценил текущие результаты бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"
"Начало сезона — так себе. Болельщики и вообще все ожидали не этого, но как есть. Мне кажется, только нам соперники забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой. Непонятно", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".

Сегодня, 13 сентября, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью со столичным "Спартаком" в 8 туре Российской Премьер-Лиги - 2:2. Забитыми мячами отметились: Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль). После 8 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками.

Напомним, что Константин Тюкавин получил травму в марте текущего года - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. В матче 8 тура форвард вышел на поле на 79 минуте встречи.

