Тюкавин: начало сезона — так себе, болельщики и вообще все ожидали не этого

"Начало сезона — так себе. Болельщики и вообще все ожидали не этого, но как есть. Мне кажется, только нам соперники забивают такие простые голы. Не знаю, почему это случается именно с нашей командой. Непонятно", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Сегодня, 13 сентября, московское "Динамо" на домашнем стадионе сыграло вничью со столичным "Спартаком" в 8 туре Российской Премьер-Лиги - 2:2. Забитыми мячами отметились: Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль). После 8 сыгранных туров команда Валерия Карпина занимает 9 место в турнирной таблице чемпионата России с 9 набранными очками.
Напомним, что Константин Тюкавин получил травму в марте текущего года - у нападающего был диагностирован разрыв крестообразных связок колена. В матче 8 тура форвард вышел на поле на 79 минуте встречи.
Нападающий московского "Динамо" Константин Тюкавин оценил текущие результаты бело-голубых.
Фото: ФК "Динамо"