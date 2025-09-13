Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

Нижний Новгород
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
АкронЗавершен

Первая лига

Арсенал Тула
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен

Английская премьер-лига

Арсенал
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
ЛидсЗавершен
Вест Хэм
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен
Брентфорд
1 - 2 1 2
Челси2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

Хетафе
2 - 0 2 0
ОвьедоЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Атлетик
0 - 1 0 1
АлавесЗавершен
Атлетико
2 - 0 2 0
Вильярреал2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

Кальяри
2 - 0 2 0
ПармаЗавершен
Ювентус
4 - 3 4 3
ИнтерЗавершен
Фиорентина
1 - 3 1 3
Наполи2 тайм

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

Вольфсбург
3 - 3 3 3
КельнЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Унион
2 - 4 2 4
ХоффенхаймЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Бавария
5 - 0 5 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

Ницца
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Осер
1 - 1 1 1
Монако2 тайм

В "Локомотиве" рассказали о состоянии здоровья Сергея Пиняева

Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов рассказал о восстановлении полузащитника Сергея Пиняева.
Фото: ФК "Локомотив"
"Пиняев находится на заключительном отрезке возвращения в общую группу. Последние показатели у него улучшаются, я уверен что он добавит нам остроты. Это наш основной футболист", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".

В текущем сезоне Сергей Пиняев провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 2 матча и отметился 1 забитым мячом. Полузащитник получил повреждение в августе текущего года - у футболиста была диагностирована травма задней поверхности бедра.

После 8 сыгранных туров команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 8 туре Российской Премьер-Лиги "Локомотив" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1).

