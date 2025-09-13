В "Локомотиве" рассказали о состоянии здоровья Сергея Пиняева

"Пиняев находится на заключительном отрезке возвращения в общую группу. Последние показатели у него улучшаются, я уверен что он добавит нам остроты. Это наш основной футболист", - приводит слова Галактионова "Матч ТВ".
В текущем сезоне Сергей Пиняев провел за столичный "Локомотив" во всех турнирах 2 матча и отметился 1 забитым мячом. Полузащитник получил повреждение в августе текущего года - у футболиста была диагностирована травма задней поверхности бедра.
После 8 сыгранных туров команда Михаила Галактионова лидирует в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. В 8 туре Российской Премьер-Лиги "Локомотив" сыграл вничью с грозненским "Ахматом" (1:1).
Фото: ФК "Локомотив"