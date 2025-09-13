"Команда сырая. Какое взаимодействие?". В "Динамо" оценили игру бело-голубых в матче со "Спартаком"

"Команда сырая. Какое взаимодействие? Два гола привезли себе сами. Бителло и болельщики были лучшими", - цитирует Степашина "КП".
Сегодня, 13 сентября, московское "Динамо" на "ВТБ Арене" сыграло вничью со столичным "Спартаком" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги, забитыми мячами отметились Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль).
После 8 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 9 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 9 набранными очками в своем активе.
Член совета директоров московского "Динамо" Сергей Степашин оценил игру команды в матче 8 тура РПЛ со "Спартаком" (2:2).
Фото: ФК "Динамо"