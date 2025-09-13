"Были проблемы". Главный тренер "Краснодара" высказался о победе над "Акроном"

"Как и ожидали, очень сложная игра. "Акрон" хорошо готов физически. Дзюба — один из самых сильных форвардов российского футбола, многое через него строится. Были проблемы, особенно с подборами. Хорошо играли, хорошо выходили. Расстраивает пенальти: очень спорная ситуация", - цитирует Мусаева "Матч ТВ".
Сегодня, 13 сентября, "Краснодар" на домашнем стадионе одержал победу над тольяттинским "Акроном" со счетом 2:1 в матче 8 тура Российской Премьер-Лиги, забитыми мячами в составе южан отметились: Виктор Са и Никита Кривцов, в составе команды гостей - Артем Дзюба (пенальти).
По итогам прошлого сезона "Краснодар" впервые в истории стал чемпионом России, обогнав в турнирной таблице петербургский "Зенит" на один балл. До этого сине-бело-голубые были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду. После 8 сыгранных туров южане лидируют в турнирной таблице с 19 набранными очками, тольяттинский "Акрон" располагается на 14 строчке с 6 баллами в своем активе.
Фото: ФК "Краснодар"