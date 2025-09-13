Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Нижний Новгород
3 - 1 3 1
ОренбургЗавершен
Ахмат
1 - 1 1 1
ЛокомотивЗавершен
Динамо
2 - 2 2 2
СпартакЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
АкронЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал Тула
1 - 2 1 2
Спартак КостромаЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Арсенал
3 - 0 3 0
Ноттингем ФорестЗавершен
Кристал Пэлас
0 - 0 0 0
СандерлендЗавершен
Борнмут
2 - 1 2 1
БрайтонЗавершен
Эвертон
0 - 0 0 0
Астон ВиллаЗавершен
Ньюкасл
1 - 0 1 0
ВулверхэмптонЗавершен
Фулхэм
1 - 0 1 0
ЛидсЗавершен
Вест Хэм
0 - 3 0 3
ТоттенхэмЗавершен
Брентфорд
1 - 2 1 2
Челси2 тайм

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Хетафе
2 - 0 2 0
ОвьедоЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 2 1 2
Реал МадридЗавершен
Атлетик
0 - 1 0 1
АлавесЗавершен
Атлетико
2 - 0 2 0
Вильярреал2 тайм

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Кальяри
2 - 0 2 0
ПармаЗавершен
Ювентус
4 - 3 4 3
ИнтерЗавершен
Фиорентина
1 - 3 1 3
НаполиЗавершен

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Вольфсбург
3 - 3 3 3
КельнЗавершен
Майнц
0 - 1 0 1
РБ ЛейпцигЗавершен
Унион
2 - 4 2 4
ХоффенхаймЗавершен
Фрайбург
3 - 1 3 1
ШтутгартЗавершен
Хайденхайм
0 - 2 0 2
Боруссия ДЗавершен
Бавария
5 - 0 5 0
ГамбургЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Ницца
1 - 0 1 0
НантЗавершен
Осер
1 - 1 1 1
Монако2 тайм

Дзюба: Кордоба очень много жалуется, падает и симулирует - это ненормально

Форвард "Акрона" Артем Дзюба оценил игру нападающего "Краснодара" Джона Кордобы.
Фото: ФК "Краснодар"
"Я очень высоко его оцениваю как форварда, но с такими габаритами, с такими данными он очень много жалуется, очень много падает, очень много симулирует. Это не нормально для него, для такого здорового. Если Кордоба не будет это делать, я думаю, он от этого будет еще сильнее", - цитирует Дзюбу "РБ Спорт".

В текущем сезоне Джон Кордоба вышел на поле в 10 матчах в составе "Краснодара" и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Форвард пропустил матч 8 тура РПЛ с "Акроном" (2:1) из-за дисквалификации, полученной во встрече 7 тура с ЦСКА (1:1).

По итогам прошлого сезона колумбийский нападающий был признан лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги. Контракт нападающего с южанами рассчитан до лета 2027 года, Кордоба выступает за "быков" с июля 2021 года.

