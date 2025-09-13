Дзюба: Кордоба очень много жалуется, падает и симулирует - это ненормально

"Я очень высоко его оцениваю как форварда, но с такими габаритами, с такими данными он очень много жалуется, очень много падает, очень много симулирует. Это не нормально для него, для такого здорового. Если Кордоба не будет это делать, я думаю, он от этого будет еще сильнее", - цитирует Дзюбу "РБ Спорт".
В текущем сезоне Джон Кордоба вышел на поле в 10 матчах в составе "Краснодара" и записал на свой счет 4 забитых мяча и 2 результативные передачи. Форвард пропустил матч 8 тура РПЛ с "Акроном" (2:1) из-за дисквалификации, полученной во встрече 7 тура с ЦСКА (1:1).
По итогам прошлого сезона колумбийский нападающий был признан лучшим футболистом Российской Премьер-Лиги. Контракт нападающего с южанами рассчитан до лета 2027 года, Кордоба выступает за "быков" с июля 2021 года.
