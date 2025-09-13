"Всё хорошо. Валерий Георгиевич требовательный. Работаем как надо", - цитирует Тюкавина "Чемпионат".
Валерий Карпин был назначен на пост главного тренера московского "Динамо" в июне текущего года, специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России. После 8 сыгранных туров бело-голубые располагаются на 9 строчке в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками.
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин высказался о работе с Валерием Карпиным.
Фото: ФК "Динамо"