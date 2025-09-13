Защитник "Локомотива" оценил результат матча с "Ахматом"

"Тяжелая игра, не такого результата мы хотели. Если брать второй тайм, то в конце у нас было больше атак. Но наверное, ничья закономерна", - цитирует Ненахова "Матч ТВ".
Сегодня, 13 сентября, московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью с грозненским "Ахматом" в 8 туре Российской Премьер-Лиги (1:1). Забитыми мячами отметились: Эгаш Касинтура и Алексей Батраков.
После 8 сыгранных туров команда Михаила Галактионова располагается на 2 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 16 набранными очками. Грозненцы занимают 8 место с 9 баллами.
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов оценил результат матча 8 тура РПЛ с "Ахматом" (1:1).
