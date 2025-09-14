Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
14:30
СочиНе начат
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
ЧелябинскНе начат
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
13:30
ТориноНе начат
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Игрок "Локомотива" рассказал, как изменился "Ахмат" при Черчесове

Защитник "Локомотива" Максим Ненахов рассказал, как изменилась игра "Ахмата" при Станиславе Черчесове.
Фото: ФК "Локомотив"
"Ахмат" изменился с приходом Черчесова? Да, они стали играть агрессивнее в обороне и атаке. Команда строит тактику от обороны, у них хорошие выбегания в атаку", - цитирует Ненахова "Матч ТВ".

Вчера, 13 сентября, команда Станислава Черчесова на домашнем стадионе сыграла вничью с московским "Локомотивом" в 8 туре чемпионата России, забитыми мячами отметились Эгаш Касинтура и Алексей Батраков. После 8 сыгранных туров грозненский "Ахмат" занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками, "железнодорожники" располагаются на 2 строчке с 16 баллами в своем активе.

Станислав Черчесов был назначен на пост главного тренера "Ахмата" в августе текущего года. Под его руководством грозненцы ни разу не проиграли в чемпионате страны.

