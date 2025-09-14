"Ахмат" изменился с приходом Черчесова? Да, они стали играть агрессивнее в обороне и атаке. Команда строит тактику от обороны, у них хорошие выбегания в атаку", - цитирует Ненахова "Матч ТВ".
Вчера, 13 сентября, команда Станислава Черчесова на домашнем стадионе сыграла вничью с московским "Локомотивом" в 8 туре чемпионата России, забитыми мячами отметились Эгаш Касинтура и Алексей Батраков. После 8 сыгранных туров грозненский "Ахмат" занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ с 9 набранными очками, "железнодорожники" располагаются на 2 строчке с 16 баллами в своем активе.
Станислав Черчесов был назначен на пост главного тренера "Ахмата" в августе текущего года. Под его руководством грозненцы ни разу не проиграли в чемпионате страны.
Игрок "Локомотива" рассказал, как изменился "Ахмат" при Черчесове
Защитник "Локомотива" Максим Ненахов рассказал, как изменилась игра "Ахмата" при Станиславе Черчесове.
Фото: ФК "Локомотив"