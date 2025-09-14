Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Крылья Советов
14:30
СочиНе начат
Балтика
17:00
ЗенитНе начат
Ростов
19:30
ЦСКАНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
СКА-Хабаровск
08:00
ЧелябинскНе начат
Сокол
17:00
ШинникНе начат
Ротор
17:00
КАМАЗНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Бернли
16:00
ЛиверпульНе начат
Манчестер Сити
18:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Сельта
15:00
ЖиронаНе начат
Леванте
17:15
БетисНе начат
Осасуна
19:30
Райо ВальеканоНе начат
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Рома
13:30
ТориноНе начат
Аталанта
16:00
ЛеччеНе начат
Пиза
16:00
УдинезеНе начат
Сассуоло
19:00
ЛациоНе начат
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Санкт-Паули
16:30
АугсбургНе начат
Боруссия М
18:30
ВердерНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2025/26
Лилль
16:00
ТулузаНе начат
Страсбург
18:15
ГаврНе начат
Метц
18:15
АнжеНе начат
Брест
18:15
ПарижНе начат
ПСЖ
18:15
ЛансНе начат
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Нападающий "Спартака" рассказал, как в команде относятся к эмоциональности Станковича

Нападающий "Спартака" Ливай Гарсия высказался об эмоциональности Деяна Станковича.
Фото: ФК "Спартак"
"Станкович со страстью относится к делу. Я люблю, когда тренеры так относятся к своей работе. Это помогает нам лучше показывать себя на тренировках и мотивирует. Будем надеяться, на поле это тоже поможет", - цитирует Гарсию "Чемпионат".

Вчера, 13 сентября, московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью со столичным "Динамо" в 8 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:2. В конце первого тайма главный арбитр удалил тренера красно-белых Деяна Станковича за оскорбительные высказывания.

После 8 сыгранных туров подопечные Деяна Станковича располагаются на 7 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. Напомним, летом текущего года руководство продлило контракт со Станковичем до июня 2027 года.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится