Нападающий "Спартака" рассказал, как в команде относятся к эмоциональности Станковича

"Станкович со страстью относится к делу. Я люблю, когда тренеры так относятся к своей работе. Это помогает нам лучше показывать себя на тренировках и мотивирует. Будем надеяться, на поле это тоже поможет", - цитирует Гарсию "Чемпионат".
Вчера, 13 сентября, московский "Локомотив" на выезде сыграл вничью со столичным "Динамо" в 8 туре Российской Премьер-Лиги со счетом 2:2. В конце первого тайма главный арбитр удалил тренера красно-белых Деяна Станковича за оскорбительные высказывания.
После 8 сыгранных туров подопечные Деяна Станковича располагаются на 7 строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками в своем активе. Напомним, летом текущего года руководство продлило контракт со Станковичем до июня 2027 года.
Фото: ФК "Спартак"