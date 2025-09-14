Представитель РФС примет участие во встрече руководителей федераций - членов УЕФА

"25 сентября в Испании пройдёт встреча руководителей всех 55 федераций – членов УЕФА. Я приму участие в этой встрече. Повестка пока неизвестна", - приводит слова Митрофанова ТАСС.
Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года. В сентября национальная команда России провела две товарищеские игры - одержала победу над Катаром на выезде (4:1) и сыграла вничью с Иорданией в Москве (0:0).
В РФС ранее заявляли, что многие европейские федерации высказываются против отстранения России от соревнований, однако на международной арене все еще есть противники возвращения российских клубов и сборной
Фото: РФС