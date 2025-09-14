Бывший президент "Спартака" похвалил работу арбитра в матче красно-белых с "Динамо"

"Егоров хорошо отсудил матч, что редко бывает в последнее время. Хоть судья и молодой, но не часто увидишь, чтобы такой давал всё чётко и по делу. Он идеально провёл сложное дерби. У нас иногда старые не могут ничего разобрать в лёгких матчах, а Егоров всё сделал по делу. Молодец!" - приводит слова Червиченко "Чемпионат".
Вчера, 13 сентября, московское "Динамо" на своем поле сыграло вничью со столичным "Спартаком" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги, забитыми мячами отметились - Бителло (дубль) и Ливай Гарсия (дубль). В конце первого тайма главный тренер красно-белых Деян Станкович получил красную карточку за оскорбительные высказывания в адрес арбитра.
Напомним, Деян Станкович работает в московском "Спартаке" с лета 2024 года, ранее сербский специалист был главным тренером "Ференцвароша" и "Црвены Звезды". Летом текущего года руководство продлило контракт с тренером до июня 2027 года. После 8 сыгранных туров красно-белые занимают 7 место в турнирной таблице чемпионата страны с 12 набранными очками.
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко оценил работу арбитра в матче 8 тура РПЛ с "Динамо" (2:2).
