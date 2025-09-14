Литвинов: Ву и Джику - футболисты высочайшего уровня

- Видно, что Ву и Джику - футболисты высокого класса. В матче с "Динамо" между нами точно не было недопонимания, мы спокойно общаемся на английском. Ву и Джику однозначно усилили "Спартак", - сказал Литвинов в интервью Sport24.
Вчера, 13 сентября, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью со столичным "Динамо" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги. После восьми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками.
Кристофер Ву присоединился к красно-белым на правах свободного агента. Камерунский защитник вышел в стартовом составе на игру с "Динамо" и был заменён в перерыве.
Александер Джику перешел в московский "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро. Ганец провёл на поле все 90 минут.
В следующем туре чемпионата страны красно-белые примут на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов".
Защитник "Спартака" Руслан Литвинов оценил игру новичков команды.
