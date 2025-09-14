Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

2025/26
Крылья Советов
2 - 0 2 0
СочиЗавершен
Балтика
0 - 0 0 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 0 1 0
ЦСКА2 тайм

Первая лига

2025/26
СКА-Хабаровск
1 - 1 1 1
ЧелябинскЗавершен
Сокол
0 - 0 0 0
ШинникЗавершен
Ротор
3 - 0 3 0
КАМАЗЗавершен

Английская премьер-лига

2025/26
Бернли
0 - 1 0 1
ЛиверпульЗавершен
Манчестер Сити
3 - 0 3 0
Манчестер ЮнайтедЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

2024/25
Сельта
1 - 1 1 1
ЖиронаЗавершен
Леванте
2 - 2 2 2
БетисЗавершен
Осасуна
1 - 0 1 0
Райо Вальекано2 тайм
Барселона
22:00
ВаленсияНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

2025/26
Рома
0 - 1 0 1
ТориноЗавершен
Аталанта
4 - 1 4 1
ЛеччеЗавершен
Пиза
0 - 1 0 1
УдинезеЗавершен
Сассуоло
1 - 0 1 0
ЛациоЗавершен
Милан
21:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

2024/25
Санкт-Паули
2 - 1 2 1
АугсбургЗавершен
Боруссия М
0 - 4 0 4
ВердерЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

2025/26
Лилль
2 - 1 2 1
ТулузаЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
ГаврЗавершен
Брест
1 - 2 1 2
ПарижЗавершен
Метц
1 - 1 1 1
АнжеЗавершен
ПСЖ
2 - 0 2 0
ЛансЗавершен
Ренн
21:45
ЛионНе начат

Литвинов: Ву и Джику - футболисты высочайшего уровня

Защитник "Спартака" Руслан Литвинов оценил игру новичков команды.
Фото: ФК "Динамо" Москва
- Видно, что Ву и Джику - футболисты высокого класса. В матче с "Динамо" между нами точно не было недопонимания, мы спокойно общаемся на английском. Ву и Джику однозначно усилили "Спартак", - сказал Литвинов в интервью Sport24.

Вчера, 13 сентября, московский "Спартак" на выезде сыграл вничью со столичным "Динамо" (2:2) в 8 туре Российской Премьер-Лиги. После восьми сыгранных туров команда Деяна Станковича располагается на седьмой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 12 набранными очками.

Кристофер Ву присоединился к красно-белым на правах свободного агента. Камерунский защитник вышел в стартовом составе на игру с "Динамо" и был заменён в перерыве.

Александер Джику перешел в московский "Спартак" из турецкого "Фенербахче" в летнее трансферное окно за 2,5 миллиона евро. Ганец провёл на поле все 90 минут.

В следующем туре чемпионата страны красно-белые примут на домашнем стадионе самарские "Крылья Советов".

