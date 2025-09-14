Челестини - о поражении ЦСКА "Ростову": мы видели мало футбола

"Мы видели очень мало футбола, много ошибок. Концентрация также была не на высоком уровне. Когда концентрации нет, происходит то, что произошло. Но однажды это должно было случиться. Через 48 часов у нас ещё один матч, и мы покажем, что произошедшее - несчастный случай", - сказал Челестини в интервью "Матч ТВ".
Сегодня, 14 сентября ЦСКА на выезде проиграл "Ростову" со счётом 1:0. Единственный гол в матче забил Константин Кучаев. У "армейцев" было два удаления во время игры. На 43-й минуте за агрессивное поведение был наказан прямой красной карточкой защитник Милан Гайич, а на 84-й минуте за две жёлтые карточки поле покинул бразильский полузащитник Матеус Алвес.
Красно-синие прервали беспроигрышную серию из 21 матча в чемпионате России. Она началась после поражения "армейцев" "Ростову" в ноябре 2024 года.
На данный момент ЦСКА располагается на четвёртом месте в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 15 очков.
Следующий матч в чемпионате команда Челестини проведёт на выезде против "Сочи". Игра пройдёт в понедельник, 22 сентября.
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини объяснил поражение "армейского" клуба в матче 8-го тура РПЛ против "Ростова".
Фото: ПФК ЦСКА