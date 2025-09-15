Матчи Скрыть

Главный тренер ЦСКА ответил, когда Глебов вернется в команду после травмы

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал о сроках восстановления полузащитника Кирилла Глебова.
Фото: ПФК ЦСКА
"Его восстановление идет хорошо. Оно идет быстрее, чем мы ожидали", – приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист пропустит около трех?четырех недель сезона из-за повреждения мышц бедра. Напомним, Глебов получил травму во время товарищеской встречи за сборную России с Иорданией (0:0). Полузащитник вышел на замену на 61-й минуте матча, дебютировав в составе национальной команды.

В сезоне-2025/26 Кирилл Глебов принял участие в 11 матчах во всех турнирах за армейцев, записав на свой счет четыре забитых мяча и две голевые передачи. После восьми туров Российской Премьер-Лиги команда Фабио Челестини занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 15 очков.

