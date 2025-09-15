Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Челестини – о прерванной серии ЦСКА без поражений в РПЛ: мы не обсуждали этот факт

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини высказался об упущенном рекорде армейцев, прервавшим серию без поражений в 21 матч.
Фото: ПФК ЦСКА
"Я работаю с июня. Если можно установить рекорд, то это хорошо, но главное — итоговый результат. Мы не обсуждали этот факт", — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.

В воскресенье, 14 сентября, ЦСКА уступил "Ростову" со счетом 0:1 в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, команда Фабио Челестини потерпела поражение впервые в текущем сезоне РПЛ. Последний раз армейцы уступили сопернику 23 ноября 2024 года, когда команду возглавлял Марко Николич. Тогда ЦСКА также сыграл с "Ростовом" со счетом 1:2.

После восьми туров РПЛ московская команда набрала 15 очков и на данный момент располагаемся на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России.

