Челестини – о прерванной серии ЦСКА без поражений в РПЛ: мы не обсуждали этот факт

"Я работаю с июня. Если можно установить рекорд, то это хорошо, но главное — итоговый результат. Мы не обсуждали этот факт", — приводит слова Челестини официальный сайт ЦСКА.
В воскресенье, 14 сентября, ЦСКА уступил "Ростову" со счетом 0:1 в матче восьмого тура Российской Премьер-Лиги. Таким образом, команда Фабио Челестини потерпела поражение впервые в текущем сезоне РПЛ. Последний раз армейцы уступили сопернику 23 ноября 2024 года, когда команду возглавлял Марко Николич. Тогда ЦСКА также сыграл с "Ростовом" со счетом 1:2.
После восьми туров РПЛ московская команда набрала 15 очков и на данный момент располагаемся на четвертой строчке в турнирной таблице чемпионата России.
