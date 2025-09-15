Круговой обратился к болельщикам ЦСКА после поражения от "Ростова"

"К сожалению, в футболе бывают и такие матчи. Уверен, что вы сейчас чувствуете тоже самое, что и мы. Не ищем оправданий, в такой футбол мы не должны играть. Уже в следующем матче будем исправлять результат. Спасибо всем за поддержку! Вперед, ЦСКА!" — написал Круговой в своих соцсетях.
ЦСКА на выезде уступил "Ростову" со счетом 0:1 в матче восьмого тура РПЛ. Встреча состоялась в воскресенье, 14 сентября. Это поражение стало первым для армейцев в сезоне-2025/26. Тем самым команда Фабио Челестини прервала серию без проигрышей, которая длилась 21 матч. В последний раз ЦСКА проигрывал в ноябре 2024 года. Тогда московская команда под руководством Марко Николича также уступила "Ростову" со счетом 1:2.
На данный момент армейцы занимают четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 15 очков.
Защитник ЦСКА Данил Круговой высказался о поражении от "Ростова" в матче восьмого тура РПЛ.
Фото: ПФК ЦСКА