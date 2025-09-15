Талалаев назвал имя футболиста, которого бы купил вместо Батракова или Роналду

"Сперцяна. Батраков — классный футболист, я говорил об этом, но он пока растет. А Сперцян уже зрелый игрок, который определяет игру чемпиона, и вчера лишний раз в этом убедились. Я бы купил Сперцяна", – сказал Талалев на пресс-конференции.
Эдуард Сперцян выступает за "Краснодар". В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги он записал на свой счет четыре забитых мяча и отдал девять голевых передач. Интернеп-портад Transfermarkt оценивает его трансферную стоимость в 25 миллионов евро. Ранее сообщалось, что 20-летний Алексей Батраков, играющий в составе московского "Локомотива", сравнялся по стоимости с нападающим "Аль-Насра" Криштиану Роналду. По данным Transfermarkt, оба игрока оцениваются в 12 миллионов евро.
Главный тренер "Балтики" Андрей Талалаев ответил на вопрос, кого бы он купил, выбирая между полузащитником "Локомотива" Алексеем Батраковым и нападающим "Аль-Насра" Криштиану Роналду.
Фото: ФК "Балтика"