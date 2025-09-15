Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

В "Динамо" не стали комментировать слова Карпина о готовности уйти в отставку

Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин отказался комментировать слухи о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо"
"Игра со "Спартаком" была в Москве, а не Махачкале. Я готов говорить о ней. А то, что когда-то где-то было, на данный момент не вижу смысла обсуждать. Слухи не буду комментировать", – приводит слова Гафин "Матч ТВ".

Валерий Карпин заявил о том, что готов оставить должность главного тренера бело-голубых после матча 7-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо". По итогам встречи московская команда потерпела поражение со счетом 0:1. В субботу, 13 сентября, бело-голубые провели домашний матч со "Спартаком", сыграв вничью со счетом 2:2. После восьми туров РПЛ команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 9 очков.

