"Игра со "Спартаком" была в Москве, а не Махачкале. Я готов говорить о ней. А то, что когда-то где-то было, на данный момент не вижу смысла обсуждать. Слухи не буду комментировать", – приводит слова Гафин "Матч ТВ".
Валерий Карпин заявил о том, что готов оставить должность главного тренера бело-голубых после матча 7-го тура РПЛ с махачкалинским "Динамо". По итогам встречи московская команда потерпела поражение со счетом 0:1. В субботу, 13 сентября, бело-голубые провели домашний матч со "Спартаком", сыграв вничью со счетом 2:2. После восьми туров РПЛ команда Валерия Карпина занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 9 очков.
В "Динамо" не стали комментировать слова Карпина о готовности уйти в отставку
Председатель совета директоров "Динамо" Дмитрий Гафин отказался комментировать слухи о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
Фото: ФК "Динамо"