"Пока я тут, но все может быть". Игрок "Краснодара" – о своем будущем

"Мое будущее? Пока я игрок "Краснодара", кто знает, что будет в будущем. Все может быть", – сказал Са.
Контракт бразильца с "быками" рассчитан до лета 2026 года. Са выступает за "Краснодар" с 2024 года, перейдя из "Ботафого". На его счету 54 матча в составе "Краснодара", 7 голов и 7 результативных передач. После 8 сыгранных туров южане располагаются на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками.
