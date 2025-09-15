Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

"Пока я тут, но все может быть". Игрок "Краснодара" – о своем будущем

Полузащитник "Краснодара" Виктор Са в беседе с Rusfootball.info поделился мнением о своем будущем.
Фото: ФК "Краснодар"
"Мое будущее? Пока я игрок "Краснодара", кто знает, что будет в будущем. Все может быть", – сказал Са.

Контракт бразильца с "быками" рассчитан до лета 2026 года. Са выступает за "Краснодар" с 2024 года, перейдя из "Ботафого". На его счету 54 матча в составе "Краснодара", 7 голов и 7 результативных передач. После 8 сыгранных туров южане располагаются на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 19 набранными очками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится