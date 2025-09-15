Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

"Барселона" интересуется полузащитником "Локомотива" Батраковым – Metaratings

Футбольный клуб "Барселона" проявляет интерес к полузащитнику московского "Локомотива" Алексею Батракову.
Фото: ФК "Локомотив" Москва
Об этом сообщает Metaratings.ru. По данным источника, 20-летний игрок попал в шорт-лист испанского клуба. Отмечается, что каталонцы высоко оценивают потенциал российского полузащитника, при этом официального предложения по трансферу Батракова "Локомотив" не получал.

В сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги Алексей Батраков выступил в 11 играх во всех турнирах, в которых записал на свой счет 10 забитых мячей и две голевые передачи. Кроме того, 20-летний футболист был вызван в сборную России на осенние товарищеские матчи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника железнодорожников оценивается в 12 миллионов евро.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 13
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится