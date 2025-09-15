Об этом сообщает Metaratings.ru. По данным источника, 20-летний игрок попал в шорт-лист испанского клуба. Отмечается, что каталонцы высоко оценивают потенциал российского полузащитника, при этом официального предложения по трансферу Батракова "Локомотив" не получал.
В сезоне-2025/26 Российской Премьер-Лиги Алексей Батраков выступил в 11 играх во всех турнирах, в которых записал на свой счет 10 забитых мячей и две голевые передачи. Кроме того, 20-летний футболист был вызван в сборную России на осенние товарищеские матчи. Контракт игрока с клубом действует до лета 2029 года. По данным интернет-портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника железнодорожников оценивается в 12 миллионов евро.
"Барселона" интересуется полузащитником "Локомотива" Батраковым – Metaratings
Фото: ФК "Локомотив" Москва