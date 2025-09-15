Матчи Скрыть

Первая лига

Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

КДК рассмотрит удаление Станковича за оскорбления в адрес арбитра

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в матче с "Динамо".
Фото: РИА Новости
"Рассмотрим выход за пределы техзоны с выходом на поле представителей тренерского штаба "Спартака": главного тренера Деяна Станковича, тренера Ненада Сакича и тренера вратарей Пьерлуиджи Бривио. У Станковича удаление за оскорбительное поведение в адрес главного арбитра", — приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".

Заседание по итогам восьмого тура Российской Премьер-Лиги состоится в пятницу, 19 сентября. Встреча "Динамо" со "Спартаком" состоялась в субботу, 13 сентября. Команды сыграли вничью со счетом 2:2. В компенсированное к первому тайму время главный тренер красно-белых был удален за нецензурные выражения в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова. После этого тура "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. "Динамо" идет на девятом месте с девятью очками.

