КДК рассмотрит удаление Станковича за оскорбления в адрес арбитра

"Рассмотрим выход за пределы техзоны с выходом на поле представителей тренерского штаба "Спартака": главного тренера Деяна Станковича, тренера Ненада Сакича и тренера вратарей Пьерлуиджи Бривио. У Станковича удаление за оскорбительное поведение в адрес главного арбитра", — приводит слова Григорьянца "Спорт-Экспресс".
Заседание по итогам восьмого тура Российской Премьер-Лиги состоится в пятницу, 19 сентября. Встреча "Динамо" со "Спартаком" состоялась в субботу, 13 сентября. Команды сыграли вничью со счетом 2:2. В компенсированное к первому тайму время главный тренер красно-белых был удален за нецензурные выражения в адрес главного арбитра встречи Егора Егорова. После этого тура "Спартак" занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков. "Динамо" идет на девятом месте с девятью очками.
Председатель КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что комитет рассмотрит поведение главного тренера "Спартака" Деяна Станковича в матче с "Динамо".
Фото: РИА Новости