"Если ужесточается лимит, наверное, надо какие-то балансирующие меры вводить. В данном случае, связанные с тем, сколько будут получать российские игроки. Потолок — это одна из возможных мер. Будет совещание, послушаем аргументацию, может, что-то выскажем", — приводит слова Пивоварова "Спорт-Экспресс".
Напомним, 11 сентября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что не планирует вводить потолок зарплат в Российской Премьер-Лиге. Ранее Дегтярев также заявил, что в российском футболе планируется постепенное ужесточение лимита на легионеров. Ожидается, что к 2028 году клубы, участвующие в РПЛ, смогут заявлять в составе максимум 10 иностранных футболистов, но только 5 из них смогут одновременно выходить на поле. На данный момент команды имеют право внести в заявку до 13 легионеров, 8 из которых могут принимать участие в матче.
Гендиректор "Динамо": если ужесточается лимит на легионеров, нужно рассмотреть вопрос потолка зарплат
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о введении лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Динамо"