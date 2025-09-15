Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Гендиректор "Динамо": если ужесточается лимит на легионеров, нужно рассмотреть вопрос потолка зарплат

Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о введении лимита на легионеров в российском футболе.
Фото: ФК "Динамо"
"Если ужесточается лимит, наверное, надо какие-то балансирующие меры вводить. В данном случае, связанные с тем, сколько будут получать российские игроки. Потолок — это одна из возможных мер. Будет совещание, послушаем аргументацию, может, что-то выскажем", — приводит слова Пивоварова "Спорт-Экспресс".

Напомним, 11 сентября министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что не планирует вводить потолок зарплат в Российской Премьер-Лиге. Ранее Дегтярев также заявил, что в российском футболе планируется постепенное ужесточение лимита на легионеров. Ожидается, что к 2028 году клубы, участвующие в РПЛ, смогут заявлять в составе максимум 10 иностранных футболистов, но только 5 из них смогут одновременно выходить на поле. На данный момент команды имеют право внести в заявку до 13 легионеров, 8 из которых могут принимать участие в матче.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится