Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Мостовой поделился эмоциями от матча между "Ростовом" и ЦСКА

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался по итогам матча восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"
- Футбол тем и прекрасен, что иногда бывают такие матчи. ЦСКА шло без поражений, одна из лучших команд, а потом внезапно уступили. "Ростов", который просто погибает, взял и победил одного из лидеров РПЛ, - сказал Мостовой "Чемпионату".

Матч восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА состоялся вчера, 14 сентября, на стадионе "Ростов Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом в составе южан отличился бывший игрок ЦСКА Константин Кучаев.

На данный момент "Ростов" занимает 11 место в РПЛ с 8 очками, ЦСКА располагается на четвертой строчке с 15 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится