- Футбол тем и прекрасен, что иногда бывают такие матчи. ЦСКА шло без поражений, одна из лучших команд, а потом внезапно уступили. "Ростов", который просто погибает, взял и победил одного из лидеров РПЛ, - сказал Мостовой "Чемпионату".
Матч восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА состоялся вчера, 14 сентября, на стадионе "Ростов Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом в составе южан отличился бывший игрок ЦСКА Константин Кучаев.
На данный момент "Ростов" занимает 11 место в РПЛ с 8 очками, ЦСКА располагается на четвертой строчке с 15 баллами.
Мостовой поделился эмоциями от матча между "Ростовом" и ЦСКА
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался по итогам матча восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА.
Фото: ФК "Ростов"