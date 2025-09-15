Лепехин: не сказать, что "Зенит" показывал беззубую игру с "Балтикой"

Не сказать, что "Зенит" показывал беззубую игру. Просто одна команда была супермотивирована. Тактическим футболом можно кого-то обыграть, но команду с таким настроем — очень тяжело, - сказал Лепехин "Чемпионату".
Напомним, вчера, 14 сентября, состоялся матч восьмого тура РПл между калининградской "Балтикой" и санкт-петербургским "Зенитом" на стадионе "Ростех Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
На данный момент "Балтика" идет на втором месте в РПЛ с 16 очками, "Зенит" располагается на шестой строчке с 13 баллами.