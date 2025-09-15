Матчи Скрыть

Первая лига

Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Лепехин: не сказать, что "Зенит" показывал беззубую игру с "Балтикой"

Бывший российский футболист Константин Лепехин высказался о матче восьмого тура РПЛ между "Балтикой" и "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
Не сказать, что "Зенит" показывал беззубую игру. Просто одна команда была супермотивирована. Тактическим футболом можно кого-то обыграть, но команду с таким настроем — очень тяжело, - сказал Лепехин "Чемпионату".

Напомним, вчера, 14 сентября, состоялся матч восьмого тура РПл между калининградской "Балтикой" и санкт-петербургским "Зенитом" на стадионе "Ростех Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

На данный момент "Балтика" идет на втором месте в РПЛ с 16 очками, "Зенит" располагается на шестой строчке с 13 баллами.

