Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
17:00
УралНе начат
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Орлов высказался о возможном уходе Жерсона из "зенита"

Российский комментатор Геннадий Орлов заявил, что не верит в то, что полузащитник "Зенита" Жерсон хочет покинуть клуб.
Фото: ФК "Зенит"
- Пишут, что Жерсон хочет покинуть "Зенит"? Я в это не верю. Если бы хотел уехать, то сюда бы не приезжал. И потом: у него вообще-то контракт, ему платят серьезные деньги, - сказал Орлов "СЭ".

Ранее появилась информация, что Жерсон планирует покинуть "Зенит". Позднее представитель футболиста Лукас Машадо опроверг эту информацию.

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего бразильский полузащитник провел шесть матчей за "Зенит", не отличившись результативными действиями.

