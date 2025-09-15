Генеральный директор "Динамо" высказался о матче со "Спартаком"

- В первом тайме "Динамо" имело серьезное преимущество, мы создали больше моментов. Во втором, надо признать, соперник собрался и показал свои сильные качества. Поэтому, наверное, результат справедлив, - сказал Пивоваров "РБ Спорт".
Напомним, 13 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между московскими "Динамо" и "Спартаком". Встреча завершилась вничью со счетом 2:2. Дублем в составе бело-голубых отличился Бителло. За красно-белых два гола забил Ливай Гарсия.
На данный момент "Динамо" занимает девятое место в РПЛ с 9 очками, в то время как "Спартак" располагается на строчку выше с 12 баллами.