Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Первый тренер Акинфеева оценил работу главного тренера ЦСКА

Первый тренер голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева Павел Коваль высказался о работе главного тренера "армейцев" Фабио Челестини после поражения от "Ростова" (0:1).
Фото: "Чемпионат"
- Челестини сам сказал, что гол "Ростова" — его ошибка. Он заставляет вратарей играть через пас. надо было просто выбить, но Игорь думал сохранить мяч. Акинфеев не привык так играть, - сказал Коваль "Чемпионату".

Матч восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА состоялся вчера, 14 сентября, на стадионе "Ростов Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом в составе южан отличился бывший игрок ЦСКА Константин Кучаев.

На данный момент ЦСКА располагается на четвертой строчке в РПЛ с 15 баллами.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится