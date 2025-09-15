Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Уфа
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2025/26
Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

В "Зените" объяснили слухи о желании Жерсона покинуть команду

Тренер "Зенита" Виллиам де Оливейра высказался о возможном уходе полузащитника сине-бело-голубых Жерсона из клуба.
- Говорят, что Жерсон не хочет здесь играть. Это всё неправда. Просто у него такое выражение лица, из-за которого все думают, что он чем-то недоволен. На самом деле он очень позитивный человек, - сказал Оливера Sport.ru.

Ранее появилась информация, что Жерсон планирует покинуть "Зенит". Позднее представитель футболиста Лукас Машадо опроверг эту информацию.

Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего бразильский полузащитник провел шесть матчей за "Зенит", не отличившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2030 года.

