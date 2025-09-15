- Говорят, что Жерсон не хочет здесь играть. Это всё неправда. Просто у него такое выражение лица, из-за которого все думают, что он чем-то недоволен. На самом деле он очень позитивный человек, - сказал Оливера Sport.ru.
Ранее появилась информация, что Жерсон планирует покинуть "Зенит". Позднее представитель футболиста Лукас Машадо опроверг эту информацию.
Напомним, Жерсон перешел в "Зенит" из "Фламенго" в июле 2025 года. Сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Всего бразильский полузащитник провел шесть матчей за "Зенит", не отличившись результативными действиями. Контракт игрока с клубом действует до лета 2030 года.
В "Зените" объяснили слухи о желании Жерсона покинуть команду
