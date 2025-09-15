- Единственное моё пожелание: не делать обязательным количество россиян на поле. Потому что когда делаешь замены, иногда приходилось менять двух футболистов, чтобы соблюсти лимит, - сказал Черчесов "Матч ТВ".
Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.
Главный тренер "Ахмата" высказался о возможном изменении лимита на легионеров
Фото: ФК "Ахмат"