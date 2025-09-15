Матчи Скрыть

Первая лига

Уфа
0 - 1 0 1
Урал1 тайм
Нефтехимик
18:30
ЕнисейНе начат
Черноморец
19:00
ЧайкаНе начат
Родина
19:30
ФакелНе начат

Чемпионат Испании. Примера

Эспаньол
22:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

Верона
19:30
КремонезеНе начат
Комо
21:45
ДженоаНе начат

Главный тренер "Ахмата" высказался о возможном изменении лимита на легионеров

Главный тренер "Ахмата" Станислав Черчесов поделился мнением о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"
- Единственное моё пожелание: не делать обязательным количество россиян на поле. Потому что когда делаешь замены, иногда приходилось менять двух футболистов, чтобы соблюсти лимит, - сказал Черчесов "Матч ТВ".

Ранее стало известно, что в ближайшем будущем лимит в РПЛ будет пересмотрен, после чего команды-участницы чемпионата смогут заявлять на матч не более десяти легионеров, пять из которых смогут находиться на поле. Об этом заявил министр спорта России Михаил Дегтярев.

