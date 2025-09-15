Мостовой оценил выступление "Балтики" на старте сезона РПЛ

- "Балтика" — это "Локомотив" прошлого сезона, который шёл в тройке до зимней паузы. В игре с "Зенитом" мне "Балтика" понравилась. Прежде всего, понравилась боевитостью и неуступчивостью. Пока всё здорово складывается, но я бы не перехваливал, - сказал Мостовой "Чемпионату".
Напомним, вчера, 14 сентября, состоялся матч восьмого тура РПЛ между калининградской "Балтикой" и санкт-петербургским "Зенитом" на стадионе "Ростех Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
На данный момент подопечные Андрея Талалаева располагаются на второй строчке в таблице РПЛ, имея в своем активе 16 очков в 8 турах. В текущем сезоне чемпионата калининградцы не потерпели ни одного поражения.
Бывший игрок сборной "России" Александр Мостовой высказался об игре "Балтики на старте сезона РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"