"В РПЛ играет порядка 30 воспитанников академии "Зенита", и из сезона в сезон это число растёт. Они постепенно развиваются в конкурентной борьбе. Мы следим за многими ребятами, привлекаем их на сборы и к тренировкам в основе. Да, все понимают, что в главной команде сумасшедшая конкуренция, здесь играют сильнейшие. Но шанс получает каждый", - сказал Оливейра в интервью Sports.ru.
Единственным воспитанником, сыгравшим в этом сезоне в основном составе петербургского клуба, является Вадим Шилов. Он принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.
В воскресенье, 14 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между калининградской "Балтикой" и санкт-петербургским "Зенитом" на стадионе "Ростех Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.
На данный момент подопечные Сергея Семака располагаются на шестой строчке в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 13 очков в 8 матчах.
По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата страны, отстав от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду
В "Зените" отреагировали на вопрос о наличии воспитанников в команде
Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра рассказал, как в "Зените" привлекают в основной состав воспитанников академии.
Фото: ФК "Зенит"