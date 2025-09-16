Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

В "Зените" отреагировали на вопрос о наличии воспитанников в команде

Тренер "Зенита" Вильям де Оливейра рассказал, как в "Зените" привлекают в основной состав воспитанников академии.
Фото: ФК "Зенит"
"В РПЛ играет порядка 30 воспитанников академии "Зенита", и из сезона в сезон это число растёт. Они постепенно развиваются в конкурентной борьбе. Мы следим за многими ребятами, привлекаем их на сборы и к тренировкам в основе. Да, все понимают, что в главной команде сумасшедшая конкуренция, здесь играют сильнейшие. Но шанс получает каждый", - сказал Оливейра в интервью Sports.ru.

Единственным воспитанником, сыгравшим в этом сезоне в основном составе петербургского клуба, является Вадим Шилов. Он принял участие в двух матчах и не отметился результативными действиями.

В воскресенье, 14 сентября состоялся матч восьмого тура РПЛ между калининградской "Балтикой" и санкт-петербургским "Зенитом" на стадионе "Ростех Арена". Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

На данный момент подопечные Сергея Семака располагаются на шестой строчке в таблице чемпионата Российской Премьер-Лиги, имея в своем активе 13 очков в 8 матчах.

По итогам прошлого сезона сине-бело-голубые стали серебряными призерами чемпионата страны, отстав от "Краснодара" на один балл. До этого петербуржцы были бессменными чемпионами страны на протяжении шести лет кряду

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -3
  • Не нравится