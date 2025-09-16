Матчи Скрыть

Кубок России

Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Дивеев не считает, что в России есть дефицит центральных защитников

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев поделился мнением о том, насколько много в России центральных защитников.
Фото: ПФК ЦСКА
"Раньше были Игнашевич и Березуцкие, сейчас я, Осипенко, Лукин будет потихоньку расти - дайте ему время. Тот же Абдулкадыров. Главное - правильно их направлять. Проблема в том, что тренерские штабы многих команд не дают молодым игрокам шанса проявить себя, потому что защитник - такая позиция, где у тебя нет права на ошибку", - сказал Дивеев в интервью "РБ Спорт".

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев выступает за клуб с 2019 года. В этом сезоне он принял участие в восьми матчах во всех турнирах и отметился одним забитым голом. 12 сентября красно-синие объявили о продлении соглашения с Игорем Дивеевым до лета 2029 года.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги "армейцы" занимают четвёртой место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков.

Следующую игру команда Челестини проведёт в Кубке России дома против "Балтики". Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.

