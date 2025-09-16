"Если придёт хорошее предложение - как для меня, так и для клуба, - почему бы и нет? Пока у меня контракт с ЦСКА, буду качественно выполнять свою работу здесь. Будущее зависит от меня, от ЦСКА и от клуба, который, возможно, захочет меня пригласить в будущем", - сказал Дивеев в интервью "РБ Спорт".
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев выступает за клуб с 2019 года. За этот период он принял участие в 193 играх, отметился 19 забитыми мячами и отдал пять голевых передач. 12 сентября красно-синие объявили о продлении соглашения с Игорем Дивеевым до лета 2029 года.
После восьми туров Российской Премьер-Лиги "армейцы" занимают четвёртой место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков.
Следующую игру команда Челестини проведёт в Кубке России дома против "Балтики". Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.
Защитник ЦСКА оценил свои шансы на переезд в Европу
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своих шансах уехать в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА