Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
16:30
РубинНе начат
Акрон
18:45
ЛокомотивНе начат
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
19:45
АрсеналНе начат
ПСВ
19:45
ЮнионНе начат
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Защитник ЦСКА оценил свои шансы на переезд в Европу

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о своих шансах уехать в европейский клуб.
Фото: ПФК ЦСКА
"Если придёт хорошее предложение - как для меня, так и для клуба, - почему бы и нет? Пока у меня контракт с ЦСКА, буду качественно выполнять свою работу здесь. Будущее зависит от меня, от ЦСКА и от клуба, который, возможно, захочет меня пригласить в будущем", - сказал Дивеев в интервью "РБ Спорт".

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев выступает за клуб с 2019 года. За этот период он принял участие в 193 играх, отметился 19 забитыми мячами и отдал пять голевых передач. 12 сентября красно-синие объявили о продлении соглашения с Игорем Дивеевым до лета 2029 года.

После восьми туров Российской Премьер-Лиги "армейцы" занимают четвёртой место в турнирной таблице, имея в своём активе 15 очков.

Следующую игру команда Челестини проведёт в Кубке России дома против "Балтики". Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится