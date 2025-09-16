Кучаев объяснил, что улучшил "Ростов" в игре после паузы в чемпионате

"В "Ростове" чувствую себя хорошо, но понимаю, что прибавлять надо много где. Стараюсь не останавливаться, двигаться вперёд. Мы не набрали очков до перерыва на сборные, но мы неплохо играли. Просто было много курьёзных моментов, и в эту паузу мы старались это убрать. Поработали в этом плане, и в матче с ЦСКА это получилось", - сказал Кучаев в интервью "Матч ТВ".
Матч восьмого тура РПЛ между "Ростовом" и ЦСКА состоялся 14 сентября, на стадионе "Ростов Арена". Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Голом в составе "южан" отличился бывший игрок ЦСКА Константин Кучаев.
На данный момент "Ростов" занимает 11 строчку в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе восемь набранных очков.
Следующую игру команда Альбы проведёт в Кубке России против московского "Спартака". Матч пройдёт в четверг, 18 сентября.
Фото: ФК "Ростов"