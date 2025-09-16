Матчи Скрыть

"Я просто офигел". Дивеев - об уходе Николича из ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев рассказал о своей реакции на уход Марко Николича из клуба.
Фото: ПФК ЦСКА
"Мы с женой были в Италии, сидели в ресторане. Сначала увидел инсайд о том, что Марко покидает ЦСКА. Был в шоке. Жене говорю: "Не может быть". А через два дня уже официально объявили о его уходе. Первая реакция? Конечно, я просто офигел. Не понимал, почему это произошло", - сказал Дивеев в интервью "РБ Спорт".

По итогам сезона-2024/2025 ЦСКА стал бронзовым призером Российской Премьер-Лиги, а также завоевал Кубок России. В июне текущего года Марко Николич покинул пост главного тренера клуба, его место занял швейцарский специалист Фабио Челестини, ранее работавший в ряде швейцарских клубов.

После 8 сыгранных туров "армейцы" занимают 4 место в турнирной таблице российского чемпионата с 15 набранными очками в своем активе. В 9 туре РПЛ команда Фабио Челестини сыграет на выезде с "Сочи".

