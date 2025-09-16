Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
0 - 0 (П 4 - 2) 0 042
РубинЗавершен
Акрон
0 - 2 0 2
Локомотив2 тайм
Нижний Новгород
20:45
Динамо МхНе начат

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Атлетик
0 - 0 0 0
Арсенал1 тайм
ПСВ
0 - 1 0 1
Юнион1 тайм
Тоттенхэм
22:00
ВильярреалНе начат
Реал Мадрид
22:00
МарсельНе начат
Ювентус
22:00
Боруссия ДНе начат
Бенфика
22:00
КарабахНе начат

Нападающий "Спартака": на 100 процентов чувствую себя красно-белым

Форвард "Спартака" Ливай Гарсия выразил свою преданность московскому клубу.
Фото: ФК "Спартак"
"Я чувствую себя на 100 процентов красно-белым. В России для меня есть только "Спартак", - передает слова Гарсии Legalbet.

Напомним, Ливай Гарсия пополнил состав московского "Спартака" зимой этого года, перейдя из греческого "АЕКа". В составе красно-белых нападающий принял участие в 22 матчах чемпионата и Кубка России, в которых отметился пятью забитыми голами. В минувшем 8-м туре РПЛ центрфорвард записал на свой счет первый дубль в чемпионате, дважды отправив мяч в ворота столичного "Динамо" (2:2).

