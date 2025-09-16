"Я чувствую себя на 100 процентов красно-белым. В России для меня есть только "Спартак", - передает слова Гарсии Legalbet.
Напомним, Ливай Гарсия пополнил состав московского "Спартака" зимой этого года, перейдя из греческого "АЕКа". В составе красно-белых нападающий принял участие в 22 матчах чемпионата и Кубка России, в которых отметился пятью забитыми голами. В минувшем 8-м туре РПЛ центрфорвард записал на свой счет первый дубль в чемпионате, дважды отправив мяч в ворота столичного "Динамо" (2:2).
Нападающий "Спартака": на 100 процентов чувствую себя красно-белым
Форвард "Спартака" Ливай Гарсия выразил свою преданность московскому клубу.
Фото: ФК "Спартак"